En acı an! İlk günüydü... Feci şekilde can verdi

Samsun’da balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün iş yerinin karşısında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Hatun Kabadayı (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi ve oğlunun olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Korkunç kaza, İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Murat G. (45) idaresindeki otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı’nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı’nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

Yol ortasında annelerinin ve eşlerinin üzerine kapanarak feryat eden aile fertlerinin acısı çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Hatun Kabadayı’nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

