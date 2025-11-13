En ağır iPhone yolda: iPhone 18 Pro Max, Apple'ın rekorunu kıracak!

Apple’ın iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar giderek artıyor. Özellikle iPhone 18 Pro Max, çeşitli iddialarla gündemde yer almaya başlamış durumda. Ancak yeni nesil modelin yalnızca özellik tarafında değil, fiziksel yapıda da önemli bir dönüşüm geçirmesi bekleniyor. Bir sızıntı kaynağının iddiaları da bizlere bu beklentinin gerçekleşeceğini gösterir nitelikte.

IPHONE 18 PRO MAX EN AĞIR IPHONE OLACAK

Sızıntı kaynağı Instant Digital'e göre iPhone 18 Pro Max’in gövdesi, iPhone 17 Pro Max’ten biraz daha kalın olacak ve bu da ağırlığının 240 gramın üzerine çıkmasına yol açacak.

iPhone 17 Pro Max, 233 gramlık bir ağırlığa sahip. Sızıntı kaynağı ise iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro Max'ten 10 gram daha ağır olacağını öne sürüyor. Bu da iPhone 18 Pro Max'in ağırlığının yaklaşık 243 gram civarında olacağı anlamına geliyor.

Apple’ın şu ana dek ürettiği en ağır model ise iPhone 14 Pro Max. Telefon, 240 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu durumda iPhone 18 Pro Max'in ağırlığının yaklaşık 143 gram civarında olacağını düşünürsek, iPhone 18 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'ten yaklaşık 3 gram daha ağır olacak ve iPhone 14 Pro Max'i geride bırakarak Apple'ın en ağır iPhone modeli olacak. Tabii sızıntı kaynağının söyledikleri doğruysa.

PEKİ DAHA KALIN OLMASININ NEDENİ NE?

Sızıntı kaynağı, iPhone 18 Pro Max’in daha kalın bir tasarıma sahip olmasının spesifik bir nedenini vermiyor ancak en olası sebebin daha büyük bir pil olduğu düşünülüyor. Apple’ın ayrıca paslanmaz çelik kullanan yeni bir buhar odası tasarımını benimsediği de söyleniyor.

Buna ek olarak, iPhone 18 Pro Max için ana kamerada değişken diyafram açıklığı, Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü, ayrıca Dinamik Ada ve Face ID için potansiyel değişiklikler gibi kamera yükseltmelerinin de geleceği ancak ekran boyutunun aynı kalacağı konuşuluyor.

Ağırlık artışının ise bu değişikliklerin yaratacağı toplam etkiden mi, yoksa tek bir donanım yükseltmesinden mi kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Bu noktada sızıntı kaynağının karışık ancak zaman zaman doğru çıkan bir geçmiş performansı olduğunu söyleyelim. Örneğin, daha önce sarı iPhone 14 ve 14 Plus renk seçenekleri ile Apple Watch Ultra 2 için Titanyum Milano Loop gibi doğru bilgileri sızdırmıştı. Ancak tüm iddiaları isabetli çıkmadı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in 2026 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyor.