HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

En ağır iPhone yolda: iPhone 18 Pro Max, Apple'ın rekorunu kıracak!

iPhone 18 Pro Max, iddiaya göre Apple’ın bugüne kadarki en ağır iPhone’u olacak. Artışın olası nedeni ise daha büyük pil ile diğer çeşitli donanım değişiklikleri olabilir. Cihazın 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor.

En ağır iPhone yolda: iPhone 18 Pro Max, Apple'ın rekorunu kıracak!
Enes Çırtlık

Apple’ın iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar giderek artıyor. Özellikle iPhone 18 Pro Max, çeşitli iddialarla gündemde yer almaya başlamış durumda. Ancak yeni nesil modelin yalnızca özellik tarafında değil, fiziksel yapıda da önemli bir dönüşüm geçirmesi bekleniyor. Bir sızıntı kaynağının iddiaları da bizlere bu beklentinin gerçekleşeceğini gösterir nitelikte.

IPHONE 18 PRO MAX EN AĞIR IPHONE OLACAK

Sızıntı kaynağı Instant Digital'e göre iPhone 18 Pro Max’in gövdesi, iPhone 17 Pro Max’ten biraz daha kalın olacak ve bu da ağırlığının 240 gramın üzerine çıkmasına yol açacak.

iPhone 17 Pro Max, 233 gramlık bir ağırlığa sahip. Sızıntı kaynağı ise iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro Max'ten 10 gram daha ağır olacağını öne sürüyor. Bu da iPhone 18 Pro Max'in ağırlığının yaklaşık 243 gram civarında olacağı anlamına geliyor.

En ağır iPhone yolda: iPhone 18 Pro Max, Apple ın rekorunu kıracak! 1

Apple’ın şu ana dek ürettiği en ağır model ise iPhone 14 Pro Max. Telefon, 240 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu durumda iPhone 18 Pro Max'in ağırlığının yaklaşık 143 gram civarında olacağını düşünürsek, iPhone 18 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'ten yaklaşık 3 gram daha ağır olacak ve iPhone 14 Pro Max'i geride bırakarak Apple'ın en ağır iPhone modeli olacak. Tabii sızıntı kaynağının söyledikleri doğruysa.

PEKİ DAHA KALIN OLMASININ NEDENİ NE?

Sızıntı kaynağı, iPhone 18 Pro Max’in daha kalın bir tasarıma sahip olmasının spesifik bir nedenini vermiyor ancak en olası sebebin daha büyük bir pil olduğu düşünülüyor. Apple’ın ayrıca paslanmaz çelik kullanan yeni bir buhar odası tasarımını benimsediği de söyleniyor.

Buna ek olarak, iPhone 18 Pro Max için ana kamerada değişken diyafram açıklığı, Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü, ayrıca Dinamik Ada ve Face ID için potansiyel değişiklikler gibi kamera yükseltmelerinin de geleceği ancak ekran boyutunun aynı kalacağı konuşuluyor.

En ağır iPhone yolda: iPhone 18 Pro Max, Apple ın rekorunu kıracak! 2

Ağırlık artışının ise bu değişikliklerin yaratacağı toplam etkiden mi, yoksa tek bir donanım yükseltmesinden mi kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Bu noktada sızıntı kaynağının karışık ancak zaman zaman doğru çıkan bir geçmiş performansı olduğunu söyleyelim. Örneğin, daha önce sarı iPhone 14 ve 14 Plus renk seçenekleri ile Apple Watch Ultra 2 için Titanyum Milano Loop gibi doğru bilgileri sızdırmıştı. Ancak tüm iddiaları isabetli çıkmadı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in 2026 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme! Bakan Tunç İspanyol mevkidaşıyla görüştü: "Kritik öneme sahip"Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme! Bakan Tunç İspanyol mevkidaşıyla görüştü: "Kritik öneme sahip"
Kumpir ve midyeyle gelen facia: 2 çocuk öldü, anne ve baba hastanedeKumpir ve midyeyle gelen facia: 2 çocuk öldü, anne ve baba hastanede

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone iPhone 17
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.