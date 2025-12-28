HABER

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler art arda yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, 'The Bacım' mahlaslı sosyal medya fenomeni Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz ve Dilara Ege Çevik gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Bugün de operasyon kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Habertürk eski yöneticisi ve sunucusu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı 1

ÜNLÜ İŞLETMECİ VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan bugün yapılan operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınan isimler arasında Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, ‘The Bacım’ mahlaslı sosyal medya fenomeni Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz ve Dilara Ege Çevik da olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı 2

SUMA HAN'A GECE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ! 4 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimat üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçmiş ve gece 01:00 itibarıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cengiz Can Atasoy'un sahibi olduğu Suma Han olmuştu. Suma Han'da satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı 3

GECE KULÜBÜNDEN EVE GEÇİŞ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Burak Doğan'ın haberine göre dün yapılan operasyonda, Suma Han adlı gece kulübünden geçiş yapılarak ulaşılan bir ev tespit edildi. Evin, gece mekandan çıkılarak partiye devam edilen bir yer olarak kullanıldığı tespit edildi.

ŞEBNEM İNAN'IN SAYFASININ 4,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Ünlülere yönelik yaptığı paylaşımlar ile tanınan Şebnem İnan'ın yönettiği 'The Bacım' adlı hesabın ise instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunuyor.

