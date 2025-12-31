HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

En ’değerli’ kardan gelin

Gaziantep’te etkili olan kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu.

En ’değerli’ kardan gelin

Gaziantep’te etkili olan kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu. İslahiye ve Nizip ilçesinde esnaf, müşteri gelmeyince kardan adamları "müşteri" yaptı. Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi.

Kar yağışının etkili olduğu İslahiye ilçesinde yolların kapanması ve soğuk hava nedeniyle müşteri gelmeyince, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Yusuf Yılmaz (16), uygulamalı eğitimini aksatmamak için iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın başına peruk takan Yılmaz, daha sonra "müşterisini" tıraş ederek günün eğitimini tamamladı.

İşletme sahibi Abdullah Kahramanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kar nedeniyle müşteri gelmeyince öğrencimiz Yusuf, kardan adam yaparak onun üzerinde tıraş uygulaması yaptı. Kardan adamın başına taktığı peruğu tıraş ederek bugünkü eğitimini tamamladı" dedi.

Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Boynuna bilezikler ve kolyeler takılan kardan gelin vatandaşların ilgisini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştı, tutuklandıKuyumcuya sahte altın satmaya çalıştı, tutuklandı
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralıBalıkesir'de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kardan adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.