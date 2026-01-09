HABER


En ilginç tuvalet ürünü! Sahip olduğu özelliğe çok şaşıracaksınız

CES 2026'da tanıtılan ilginç ürünlerden biri takılabilir akıllı tuvalet sensörü oldu. Sensör, tuvaletin iç kısmına asılıyor ve idrar analizi yapıp daha fazla su içilmesi gerektiğinde uygulama aracılığıyla kullanıcıyı uyarıyor.

Enes Çırtlık

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bulunan Venetian Expo Center'da düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da birçok alanda önemli teknolojiler tanıtıldı. Fuarda tanıtılan akıllı tuvalet sensörü ise dikkatleri üzerine çekti.

Bu sensör, basitçe anlatmak gerekirse sıvı alım takibi yapmayı amaçlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazı fuar alanında gören CNET'in konuyla ilgili haberinde aktardığı bilgilere göre, bu ürün, her ne kadar adı akıllı tuvalet olsa da, aslında tam bir tuvalet değil. Bunun yerine, bir akıllı tuvalet istasyonunun tabanına takılan bir sensör ve daha fazla su içilmesi gerektiğinde kullanıcıyı uyaran bir uygulamadan oluşuyor. Cihaz, tuvaletin iç kısmına asılıyor. Kullanıcı her ihtiyaç giderdiğinde idrarı analiz ediyor ve dakikalar içinde sıvı seviyeleri hakkında bilgi veriyor.

HER TUVALET MODELİYLE UYUMLU

CNET ile konuşan akıllı tuvalet sensörünü geliştiren Vivoo'nun kurucusu Miray Tayfun, cihazın her türlü tuvalet tipiyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

Algoritma, mevcut hidrasyon durumunu izlemenin yanı sıra zaman içindeki kalıpları takip ediyor ve sürekli olarak yüksek hidrasyon seviyelerini korumak için rehberlik sağlıyor.

Habere göre, şu anda cihazın fiyatı 99 dolar; ilk üç aydan sonra ise ek aylık 2,99 dolar uygulama ücreti bulunuyor. Ancak daha sonra aylık uygulama ücreti 5,99 dolar olacak ve fiyat 129 dolara çıkacak.


Anahtar Kelimeler:


