En ucuzu 77.999 TL! Türkiye'de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar

Apple'ın yeni iPhone akıllı telefon modelleri; iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 ailesi ve iPhone Air, Türkiye'de satışa sunuldu. iPhone 17 ailesine mensup bir iPhone 17 modeli veya daha ince tasarıma sahip iPhone Air satın almak isteyen tüketiciler, 19 Eylül 2025 yani bugün itibarıyla iPhone 17 satın alabiliyor. Ayrıca telefonlar mağazalardan satın alınabiliyor.

EN UCUZ MODELİ 77.999 TL AMA KUYRUK OLUŞTU

Serinin en ucuz modeli olan iPhone 17'nin 77.999 TL'den satışa sunulduğu yeni iPhone'lar için ise Türkiye'de mağazalarda uzun kuyruklar oluştu.

İSİM LİSTESİ BİLE YAPTILAR

Mağazaların önüne gelen vatandaşlar, Phone 17 ailesine mensup bir iPhone 17 modeli veya daha ince tasarıma sahip iPhone Air satın almak için uzun süre bekledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise bazı vatandaşların mağazaların önüne geceden geldiği ve bekleme sırası için isim listesi yaptıkları görüldü.

İŞTE IPHONE 17 VE IPHONE AIR FİYATLARI

iPhone 17'lerin ve iPhone Air'ın fiyatları ise şöyle: