En ucuzu 77.999 TL! Türkiye'de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar

Enes Çırtlık

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air, 19 Eylül yani bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı. Başlangıç fiyatı 77.999 TL olan iPhone 17 için mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı vatandaşlar geceden gelip isim listesi bile yaptı. Kuyruk görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Apple'ın yeni iPhone akıllı telefon modelleri; iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 ailesi ve iPhone Air, Türkiye'de satışa sunuldu. iPhone 17 ailesine mensup bir iPhone 17 modeli veya daha ince tasarıma sahip iPhone Air satın almak isteyen tüketiciler, 19 Eylül 2025 yani bugün itibarıyla iPhone 17 satın alabiliyor. Ayrıca telefonlar mağazalardan satın alınabiliyor.

EN UCUZ MODELİ 77.999 TL AMA KUYRUK OLUŞTU

Serinin en ucuz modeli olan iPhone 17'nin 77.999 TL'den satışa sunulduğu yeni iPhone'lar için ise Türkiye'de mağazalarda uzun kuyruklar oluştu.

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar 1

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar 2

İSİM LİSTESİ BİLE YAPTILAR

Mağazaların önüne gelen vatandaşlar, Phone 17 ailesine mensup bir iPhone 17 modeli veya daha ince tasarıma sahip iPhone Air satın almak için uzun süre bekledi.

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar 3

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise bazı vatandaşların mağazaların önüne geceden geldiği ve bekleme sırası için isim listesi yaptıkları görüldü. 

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar 4

En ucuzu 77.999 TL! Türkiye de iPhone 17 için kuyruk oluştu: Geceden gelip liste bile yaptılar 5

İŞTE IPHONE 17 VE IPHONE AIR FİYATLARI

iPhone 17'lerin ve iPhone Air'ın fiyatları ise şöyle:

  • iPhone 17 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 77.999 TL
  • iPhone 17 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 89.999 TL
  • iPhone Air 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 97.999 TL
  • iPhone Air 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 109.999 TL
  • iPhone Air 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 121.999 TL
  • iPhone 17 Pro 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 107.999 TL
  • iPhone 17 Pro 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 119.999 TL
  • iPhone 17 Pro 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 131.999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 119.999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 131.999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 143.999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 168.999 TL
