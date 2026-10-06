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Endişe yaratan 'gizemli zatürre' vakası! Temas edenlerde Covid-19 ve rinovirüs tespit edildi

Rusya'dan gelen 'gizemli zatürre' haberleri endişe yarattı. İrkutsk bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulan kadınla temas eden iki kişide Covid-19 ve yine bir başka iki kişide rinovirüs tespit edildi. Rospotrebnadzor, bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğunu açıkladı.

Endişe yaratan 'gizemli zatürre' vakası! Temas edenlerde Covid-19 ve rinovirüs tespit edildi

Rusya'da kayıtlara geçen 'gizemli zatürre' vakası bir anda gündem oldu. Gelen son haberlere göre temasta buluna 4 kişide de virüs tespit edildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya'daki İrkutsk bölgesinde "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulan kadınla temas eden kişiler arasında 2 Covid-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini bildirdi.

Rospotrebnadzor basın servisi, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde hastalanan kadın çalışanla ilgili açıklama yaptı.

2 COVİD-19 VE 2 RİNOVİRÜS VAKASI BELİRLENDİ

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, “Kadınla temas eden kişiler arasında 2 Covid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

Endişe yaratan gizemli zatürre vakası! Temas edenlerde Covid-19 ve rinovirüs tespit edildi 1

“İRKUTSK’TA EPİDEMİYOLOJİK DURUM SAKİN”

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” denildi.

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

2 EKİM'DE KAYDEDİLDİ

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
virüs zatürre Rusya covid-19
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