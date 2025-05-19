Endonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Endonezyalı yetkililer, Batı Papua eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların cuma günü heyelana yol açtığını açıkladı. Endonezya Afet Azaltma Kurumu sözcüsü Abdul Muhari'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Cuma günü meydana gelen heyelan eyaletteki Arfak Dağları’nda yerel halk tarafından işletilen küçük ölçekli bir madende çalışan işçiler tarafından kullanılan geçici barınakları vurdu. Muhari, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını, 19 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılmak üzere polis ve ordu personelinden oluşan en az 40 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Yerel kurtarma ekibi başkanı Yefri Sabaruddin ise, ekiplerin olay yerine ulaşmasının en az 12 saat sürdüğünü ve bu nedenle arama çalışmalarının ancak Pazar günü başlayabildiğini söyledi. Sabaruddin, "Bozuk yollar, dağlık araziler ve kötü hava şartları kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır