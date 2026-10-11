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Manisa'daki katliam gibi kazayla ilgili korkunç iddia! 'Sapağı kaçırınca...'

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı kaza sonrası çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Buna göre kazanın otobüsün sapağı kaçırdığı ve geri geri gitmesi sonucunda meydana geldiği iddia edildi. Öte yandan otobüsün Bursa'dan hareket ettiği anlar ortaya çıktı.

Manisa'daki katliam gibi kazayla ilgili korkunç iddia! 'Sapağı kaçırınca...'
Recep Demircan

Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazaya karışan tur otobüsünün Bursa’dan hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün saat 06.30 sıralarında yolcu aldığı, 06.31’de ise hareket ettiği görüldü. Turla otobüs yolculuğuna çıkanların Denizli’de turistik geziye gittikleri öğrenildi.

Manisa daki katliam gibi kazayla ilgili korkunç iddia! Sapağı kaçırınca... 1

KAZAYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Sabah'ta yer alan habere göre Manisa'da gerçekleşen kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kazaya karışan otobüsün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonrası facianın yaşandığı bildirildi.

Manisa daki katliam gibi kazayla ilgili korkunç iddia! Sapağı kaçırınca... 2

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Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, söz konusu iddiayı Halk TV canlı yayınında da aktardı. Bakırlıoğlu bilginin teyide muhtaç olduğunu ifade etti.

ŞOFÖRLER GÖZALTINDA

Öte yandan kazaya karışan iki şoförün gözaltına alındığı belirtildi.

Manisa daki katliam gibi kazayla ilgili korkunç iddia! Sapağı kaçırınca... 3

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza otobüs
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