Sigara satışında kimlik numarası tartışması! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Sigara satışında T.C. kimlik numarasıyla yaş doğrulamasını da içeren düzenlemeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde Meclis’e sunacağız" demişti.

OKTAY SARAL: "KABUL EDİLEBİLİR BİR UYGULAMA OLARAK GÖRÜLMEMELİDİR"

Bu durum ise tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaptığı açıklamada, "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir.

Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir" ifadelerine yer vermişti.

MEMİŞOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA: "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tartışmaların ardından bir açıklama daha yaptı. Bakan Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür.

"MAHREMİYETİ GÖZETEN KİŞİSEL VERİLERİ KORUYAN ELEKTRONİK SİSTEMLER DAHİL BÜTÜN SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.

"AMACIMIZ TOPLUMUMUZU TÜTÜNÜN YIKICI ETKİLERİNDEN KORUMAKTIR"

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir"

SARAL'DAN BAKAN MEMİŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Öte yandan Memişoğlu'nun bu açıklamasının ardından Saral da konuya ilişkin yeni açıklama yaptı. Memişoğlu'nun açıklamasını paylaşan Saral, "Sigara satışında T.C. kimlik numarası uygulamasına ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine Bakanlığımız konuya açıklık getirmiştir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gereksiz endişelerin oluşmaması adına gösterdikleri hassasiyet ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.