Sigara satışında kimlik numarası tartışması! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Sigara satışında T.C. kimlik numarasıyla yaş doğrulamasını da içeren düzenlemeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde Meclis’e sunacağız" demişti.
Bu durum ise tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaptığı açıklamada, "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir.
Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir" ifadelerine yer vermişti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tartışmaların ardından bir açıklama daha yaptı. Bakan Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür.
Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.
Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir"
Öte yandan Memişoğlu'nun bu açıklamasının ardından Saral da konuya ilişkin yeni açıklama yaptı. Memişoğlu'nun açıklamasını paylaşan Saral, "Sigara satışında T.C. kimlik numarası uygulamasına ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine Bakanlığımız konuya açıklık getirmiştir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gereksiz endişelerin oluşmaması adına gösterdikleri hassasiyet ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.
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