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MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi vefat etti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP konvoyunda kaza yaşandı. Kamyonetle, konvoyda bulunan bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi vefat etti. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi vefat etti

Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi.

MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi vefat etti 1

1 KİŞİ VEFAT ETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kamyonette bulunan Samet Özdemir olduğu belirtildi.

MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi vefat etti 2

MHP MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ DA YARALANDI

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kahramanmaraş MHP kaza
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