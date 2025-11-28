HABER

Endonezya'da şiddetli yağış! Ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Endonezya'da şiddetli yağış! Ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansından, çarşamba gününden bu yana Sumatra'da şiddetli bir şekilde devam eden muson yağmurları nedeniyle 79 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kayıp 100'e yakın kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.

Endonezya
