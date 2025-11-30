HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Endonezya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 442'ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 442'ye çıktı. 400'den fazla kişinin kayıp olduğu da belirtilirken olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.

Endonezya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 442'ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) internet sitesindeki verilere göre, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Kayıp 400'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralı sayısı 646'ya çıktı. Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, birçok yolun kapandığını, telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğünü ve karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürdüklerini açıkladı.

Endonezya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 442 ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp 1

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunmuştu.

Endonezya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 442 ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp 2
Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetmişti.

Endonezya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 442 ye çıktı, yüzlerce kişi kayıp 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki isim arasında polemik! Hakaretler havada uçuştu: "Bak müptezel!"İki isim arasında polemik! Hakaretler havada uçuştu: "Bak müptezel!"
Yer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılarYer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılar

Anahtar Kelimeler:
sel Endonezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.