Endonezya'nın başkenti neresi? Endonezya'nın başkenti hakkında bilgiler

Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak öne çıkan Endonezya, binlerce adadan oluşan bir ülke olarak dikkat çeker. Malezya'dan göç eden insanlarla yerleşime açılan Endonezya, doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin ülkelerden biridir. Ülke ekonomisinin büyük bir kısmı hizmet sektörü, sanayi ve tarıma dayalı olarak gelişmektedir. Bu açıdan Endonezya, yeni sanayileşmiş ülkeler arasında öne çıkmaktadır. Ayrıca doğal turistik alanlar içermesi nedeniyle ziyaretçiler açısından bir cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır. Endonezya ile ilgili başkentinin neresi olduğu da araştırılan konular arasında yer alır.

Endonezya’nın başkenti neresi?

Endonezya’nın başkenti, Nusantara ya da resmi adıyla Ibu Kota Nusantara ülkenin yeni başkenti ve ilk planlı şehridir. Ülkenin yeni başkenti olarak planlanan şehir 17 Ağustos 2024 tarihinde Cakarta'nın yerine yeni başkent ilan edilmiştir.

Borneo adasında yer alan Cakarta'ya toplam 1.300 km uzaklıktaki yeni başkent olan Nusantara şehrinin inşa sürecinin maliyeti 33 milyar dolar olarak bilinmektedir. Bu durumda Endonezya'daki en büyük altyapı projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Başkent değişiminin nedeni Cakarta şehrinin birçok farklı sebepten dolayı batma tehlikesidir. Endonezya yöneticileri Cava Adası'nda bulunan başkent Cakarta'da her sene yaşanan sel gibi doğal afetler sonucunda kuzey kesimlerinin hızlıca battığını söyleyerek başkenti taşımak istediklerini açıklamıştı. Bununla beraber hükümet yetkilileri ülke nüfusunun yüzde 60'nın ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasının yer aldığı Cava Adası'ndaki yoğunluğu azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladıklarını da söylemiştir.

Yeni başkent Nusantara'nın bölge ekonomisini beş kat geliştireceği ve 2045 yılı itibariyle Doğu Kalimantan bölgesinde 4,3 ila 4,8 milyon kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir.

Nusantara'ya nasıl gidilir?

Endonezya'nın yeni başkenti olan Nusantara'da bir havalimanı inşa edilmiştir. Nusantara Uluslararası Havalimanı Doğu Kalimantan'da bulunur ve 2024 yılında faaliyete geçmiştir. Açıldığı ilk zamanlarda sadece devlet yetkilileri ve resmi ziyaretler için hizmet veren havalimanı, Kasım 2024 tarihinden itibaren ticari havalimanı olarak da kullanılmaya başlandı.

Günümüzde Türkiye'den Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'ya doğrudan uçuş gerçekleştirilmemektedir. İstanbul'dan Endonezya'nın diğer şehirleri olan Jakarta ve Bali'ye direkt uçuşlar mevcuttur.

Endonezya'da ne yenir?

Endonezya mutfak kültürünün ana malzemesi pirinç olarak öne çıkar. Mutfaktaki birçok yemeğin yanında pilav servis edilir. Endonezya mutfağını etkileyen unsurlar arasında ülkede yaşayan binlerce kültür yapısı da bulunur. Ülkemizde de olduğu gibi yemek pişirme tarzı ve şekilleri bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

Endonezya mutfağı çoğunlukla Hindistan, Ortadoğu, Çin, ve Avrupa'dan esinlenerek oluşmuştur. Baharat Adası olarak da adlandırılan Maluku Adası karanfil ve hint cevizi gibi doğal baharat türlerini Endonezya ve dünya mutfağına yaymıştır. Ülkenin ulusal yemekleri arasında Nasi goreng, gado-gado, sate ve soto gibi lezzetler yer alır. Bu açıdan keşfedilmeye değer birçok unsur içerir.