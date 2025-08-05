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Endonezyalı Mia, Hakkari'ye gelin geldi: "Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum"

Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, tatil için geldiği İstanbul'da tanıştığı Hakkarili Rıdvan Durgun ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

Endonezyalı Mia, Hakkari'ye gelin geldi: "Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum"

Yaklaşık üç yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da tatile gelen Rismawati ile tanışan Durgun, bir süre arkadaş olduktan sonra evlenme teklifinde bulundu.

Rismawati'nin teklifi kabul etmesi üzerine hayatlarını birleştirme kararı alan çiftin kına ve düğün töreni Yüksekova ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı.

Yöresel kıyafetlerle halayların çekildiği düğünde, çift büyük mutluluk yaşadı. Kaymakam Mustafa Akın da düğüne katıldı, gelin ve damatla halay çekti.

Durgun, basın mensuplarına, eşiyle üç yıl önce İstanbul'da tanıştığını söyledi.

Mutlu olduğunu belirten Durgun, "Eşim o dönem tatil için Türkiye'ye gelmişti. Birkaç kez geldikten sonra ona niyetimi açıkladım. Başta ailesinin ve benim ailemin tepkisinden çekindiği için olumsuz yaklaştı. Ailem de ilk başta onay vermedi. Daha sonra babam vefat etti. Bu süreçte bir süre bekledik, ardından ailemin onayını alarak evlendik." dedi.

Rismawati ise tatil için geldiği İstanbul'da Durgun ile tanıştığını ve daha sonra evlenme kararı aldıklarını ifade etti.

Türk kültürünü ve yemeklerini çok sevdiğini anlatan Rismawati "Düğünlerimiz ortalama 5 saat sürer. Burada düğünler daha hareketli ve daha uzun sürüyor. Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari Endonezya düğün gelin evlilik
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