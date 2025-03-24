Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor: Gençleri ve yetişkinleri bekleyen riskler uzmanları da şaşırttı: "Bu ölüme davetiye çıkarmak gibi"

Günümüzde enerji içecekleri, yorgunlukla mücadele etmek ve daha fazla enerji elde etmek amacıyla yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ancak, bu içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla dikkat çekiyor. Özellikle sınav dönemlerinde yoğun ders çalışarak uzun saatler geçiren öğrenciler, ağır spor yaparak fiziksel performans artırmaya çalışan gençler ve masa başında saatlerce çalışan yetişkinler, enerji içeceklerine başvuran gruplar arasında yer alıyor. Fakat uzmanlar, bu içeceklerin içerdiği yüksek kafein ve şekerin, kalp ritmi bozuklukları, yüksek tansiyon ve hatta kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

YORGUNLUK VE BİTKİNLİK HİSSİYLE BAŞA ÇIKMANIN DAHA SAĞLIKLI YOLLARI

Prof. Dr. Köksal, "bol bol su, doğal, taze ve kuru meyveler meyve, kontrollü çay ve kahve tüketimi, yeşil çay ve aşırı şekerli beslenmeden uzak durarak dengeli beslenme ile vücudunuza ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilirsiniz. Kalbiniz için uzun vadeli sağlıklı seçimler yapmalısınız" dedi ve bireyleri bilinçli tüketim konusunda uyardı.

"ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARMAK GİBİDİR"

Enerji içeceklerini hızlı ve fazla miktarda tüketmek, kalp damarlarında spazm oluşturarak ani kalp krizine neden olabileceğini belirten Köksal, "Enerji içeceklerini alkol veya diğer uyarıcı maddelerle birlikte tüketmek, kalp sağlığına zararı katlanarak artıran bir hatadır. Bu ölüme davetiye çıkarmak gibidir" dedi.

RİSKLERİ NEDİR?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal, enerji içeceklerinin ani kalp krizi ve ani ölüm riski oluşturabileceğini belirterek, "Bir kutu enerji içeceği kan basıncını 10 mmHg, kalp hızını ise +20 artırabilir. Bu durum, kalp ritminde bozulmalara ve ani tansiyon yükselmelerine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır