Enerji ve askeri noktaların ardından yeni hedef bankalar! İran duyurdu: "Hepsi meşru hedef olacak"

ABD-İsrail-İran savaşında her geçen gün tansiyon giderek yükseliyor. ABD’nin İran'daki iki bankayı hedef almasının ardından Tahran yönetimi de bölgede ABD'ye ait banka şubelerinin hedef alındığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Tuğgeneral Muhammed Naini "Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

ABD’nin İran’daki iki bankayı hedef almasının ardından, İran’dan ABD bankalarına yönelik misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini yaptığı açıklamada, "Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

BANKA ŞUBELERİNE İHA SALDIRISI

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, bu gece ABD’nin büyük bankalarından biri olan Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kenti ile Bahreyn’in başkenti Manama’daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında hedef alındığını duyurdu. Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonucunda söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

BAE’de faaliyet gösteren Citibank, İran’ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

TAHRAN'DA BANKA HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart’ta İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank’ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı. Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.
Kaynak: İHA

