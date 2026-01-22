Enes Batur'un YouTube kanalında dikkat çeken değişiklik! Tüm videoları silip ortadan kaybolmuştu

Enes Batur, YouTube'daki uzun süren sessizliğini yaptığı şok bir değişiklik ile bozdu. Hakkında birçok iddia ortaya atılan fenomen isim, son olarak YouTube kanalında yaptığı değişiklikle sevenlerini heyecanlandırarak dönüş sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Enes Batur, YouTube kanalındaki 400'den fazla videoyu silmiş ve kanalı tamamen kapatarak milyonlarca takipçisini merakta bırakmıştı.

Bu süreçte yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "Eski sevgilisi Başak Karahan'a gönderme yapıyor" şeklinde yorumlanmıştı.

VİDEOLAR GERİ GELDİ, KANALA O NOTU EKLEDİ

Batur, önce sildiği video arşivini yeniden erişime açtı. Ancak asıl bomba etkisi yaratan hamle, kanal açıklamasına eklediği "Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…" notu oldu.

Bu değişiklik, Enes Batur'un YouTube'da içerik üretimine geri döneceği ve tekrar abonelerinin karşısına çıkacağı şeklinde yorumlanıyor. Ancak gerçek cevabı, Batur'un da dediği gibi "Yakında" öğreneceğiz.