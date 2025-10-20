HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda bireyselde üçüncü, takım kategorisinde ise ikinci oldu.

Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda bireyselde üçüncü, takım kategorisinde ise ikinci oldu. Başarılı judocu bir ay önce de büyükler kategorisinde Kosova’da yapılan şampiyonada elde ettiği bronz madalya ile Türkiye’nin gururu olmuştu.
Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda 90 kiloda bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu ayrıca Mix Takım kategorisinde gümüş madalya elde ederek turnuvayı iki madalyayla tamamladı. Büyük bir başarıya daha imza atan Enes Pınar, bu sonuçla birlikte bir ay içinde ikinci kez Balkan kürsüsüne çıkmış oldu. Milli sporcu, geçtiğimiz ay Kosova’da yapılan Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda da üçüncülük elde etmişti.
Madalya sonrası açıklamalarda bulunan Enes Pınar, elde ettiği başarıyı kendisine destek olanlara armağan etti. Pınar, "Ülkemi ve kulübümü bir kez daha gururlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman yanımda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik’e ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Daha büyük hedefler için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise, Enes Pınar’ın kısa sürede üst üste kazandığı başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti 1

Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti 2

Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti 3Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ameliyathanede türkü ve uzun havaAmeliyathanede türkü ve uzun hava
Sarıgöl’de pekmez köpüğü geleneği yaşatılıyorSarıgöl’de pekmez köpüğü geleneği yaşatılıyor

Anahtar Kelimeler:
Judo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.