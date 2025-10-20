Enes Pınar bir ayda iki kez Balkanları fethetti

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda bireyselde üçüncü, takım kategorisinde ise ikinci oldu. Başarılı judocu bir ay önce de büyükler kategorisinde Kosova’da yapılan şampiyonada elde ettiği bronz madalya ile Türkiye’nin gururu olmuştu.

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda 90 kiloda bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu ayrıca Mix Takım kategorisinde gümüş madalya elde ederek turnuvayı iki madalyayla tamamladı. Büyük bir başarıya daha imza atan Enes Pınar, bu sonuçla birlikte bir ay içinde ikinci kez Balkan kürsüsüne çıkmış oldu. Milli sporcu, geçtiğimiz ay Kosova’da yapılan Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda da üçüncülük elde etmişti.

Madalya sonrası açıklamalarda bulunan Enes Pınar, elde ettiği başarıyı kendisine destek olanlara armağan etti. Pınar, "Ülkemi ve kulübümü bir kez daha gururlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman yanımda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik’e ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Daha büyük hedefler için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise, Enes Pınar’ın kısa sürede üst üste kazandığı başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır