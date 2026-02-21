HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Enez'de sağanak; su baskınları yaşandı

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak etkili oldu; caddeler göle döndü, evlerin bahçelerini su bastı.

Enez'de sağanak; su baskınları yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne'nin Enez ilçesinde, yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçeleri suyla kaplandı. Sürücüler araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önlem aldı.

Enez Belediyesi ekipleri de suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç da çalışmaları yerinde inceledi. Günenç, "İlçemizde görülen yoğun yağış sebebiyle ekiplerimiz görevlerinin başında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Herhangi bir mağduriyetiniz durumunda belediyemizle iletişime geçebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İftarı ballı ve limonlu suyla açın! Kan şekerini dengeliyorİftarı ballı ve limonlu suyla açın! Kan şekerini dengeliyor
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.