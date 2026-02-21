HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devrilen yakıt yüklü tırın alev topuna döndüğü kazada sürücü yaralandı. Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt yüklü bir tır kontrolden çıkarak yan yattı.

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı

Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt yüklü bir tır kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdan yola dökülen yakıt kısa sürede alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederken, yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri güvenlik amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı 1

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı 2

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı 3

Şanlıurfa’da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: "Onun kadar midesi geniş bir adam değilim"Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: "Onun kadar midesi geniş bir adam değilim"
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıVan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.