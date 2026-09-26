Engelli asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı; yaşam savaşını kaybetti

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Bilalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bedensel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Balkan, 2 katlı evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne eşi Gerdan Balkan (60) ile bindi. Çift, aşağı inmek istedikleri sırada asansör, halatının kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere çakıldı.

ENGELLİ ASANSÖRÜ DÜŞTÜ: AĞIR YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mustafa Balkan ve Gerdan Balkan’ın vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavisinin ardından Gerdan Balkan, dün hastaneden taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Mustafa Balkan ise 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Balkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır