Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ayşegül ve Vezir Kılınç çifti yaşıyor. İki engelli çocukları var. Ahmet 29, Mert 21 yaşında. Çocukları zihinsel ve ortopedik engellerle yaşıyor. Merdiven çıkamamaya başladılar. Apartman hayatına alışamadılar. Bu nedenle kendi evlerini yaptırma kararı aldılar. Memleketleri Isparta'da müstakil ev istediler.

Kılınç çifti, yıllarca biriktirdikleri parayla araçlarını sattı. 2021 yılında M.Ş. ile anlaşma sağladılar. Evin maliyeti 350 bin lira olarak belirlendi. Vezir Kılınç, bu miktarın 265 bin lirasını peşin ödedi. İnşaatın başlangıcı gerçekleşti fakat kısa sürede durdu. Dört yıl boyunca inşaat tamamlanmayınca, Kılınç Ailesi M.Ş.'yi dolandırıcılıkla suçlayarak şikayetçi oldu.

Vezir Kılınç durumu şöyle özetliyor: 'Isparta'da arsam vardı. İki engelli çocuğum olduğu için müstakil ev ihtiyacım doğdu. Çocuklarım dairede rahat hareket edemiyor. Müstakil evde daha iyi yaşayacaklar. Her şey çocuklarımın rahat etmesi için.' 2021 yılında mutabık kaldıkları evin ilerlemediğinden şikayet ediyor. Kılınç, M.Ş.'nin sürekli olarak kendilerini oyaladığını belirtmekte. Son olarak, durumu çözmek için kendisini aradığını ama bir gelişme yaşamadıklarını ifade etti.

Kılınç, evin tamamlanması gerektiğini vurguladı. '350 bin lira üzerinden anlaştık. 265 bin liralık kısmını peşin ödedim. Başlayan inşaat yarım kaldı. M.Ş., ekonomik sorunları olduğunu söyleyerek işi bırakıyor. 2023 yılında bu durumu mahkemeye taşıdım. Bu miktar bizim birikimimizdi. Arabamızı sattık ve para olarak bunu ödedik.' dedi.