HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Antalya'da yaşayan Kılınç çifti, engelli çocukları için müstakil ev yaptırmakta sıkıntı yaşıyor. Anlaştıkları müteahhit inşaatı tamamlamadı.

Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ayşegül ve Vezir Kılınç çifti yaşıyor. İki engelli çocukları var. Ahmet 29, Mert 21 yaşında. Çocukları zihinsel ve ortopedik engellerle yaşıyor. Merdiven çıkamamaya başladılar. Apartman hayatına alışamadılar. Bu nedenle kendi evlerini yaptırma kararı aldılar. Memleketleri Isparta'da müstakil ev istediler.

Kılınç çifti, yıllarca biriktirdikleri parayla araçlarını sattı. 2021 yılında M.Ş. ile anlaşma sağladılar. Evin maliyeti 350 bin lira olarak belirlendi. Vezir Kılınç, bu miktarın 265 bin lirasını peşin ödedi. İnşaatın başlangıcı gerçekleşti fakat kısa sürede durdu. Dört yıl boyunca inşaat tamamlanmayınca, Kılınç Ailesi M.Ş.'yi dolandırıcılıkla suçlayarak şikayetçi oldu.

Vezir Kılınç durumu şöyle özetliyor: 'Isparta'da arsam vardı. İki engelli çocuğum olduğu için müstakil ev ihtiyacım doğdu. Çocuklarım dairede rahat hareket edemiyor. Müstakil evde daha iyi yaşayacaklar. Her şey çocuklarımın rahat etmesi için.' 2021 yılında mutabık kaldıkları evin ilerlemediğinden şikayet ediyor. Kılınç, M.Ş.'nin sürekli olarak kendilerini oyaladığını belirtmekte. Son olarak, durumu çözmek için kendisini aradığını ama bir gelişme yaşamadıklarını ifade etti.

Kılınç, evin tamamlanması gerektiğini vurguladı. '350 bin lira üzerinden anlaştık. 265 bin liralık kısmını peşin ödedim. Başlayan inşaat yarım kaldı. M.Ş., ekonomik sorunları olduğunu söyleyerek işi bırakıyor. 2023 yılında bu durumu mahkemeye taşıdım. Bu miktar bizim birikimimizdi. Arabamızı sattık ve para olarak bunu ödedik.' dedi.

Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi 1

Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi 2Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi 3Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi 4
Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi 5Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ilk parlamento seçimleri tarihleri belli olduSuriye'de ilk parlamento seçimleri tarihleri belli oldu
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaAdana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
antalya müstakil ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.