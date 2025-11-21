HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Engelli şahıs kayıp oldu, ailesi görenlerden yardım istedi

Adana’da doğuştan zeka geriliği olan bir kişiden ailesi dün geceden beri haber alamayınca ailesi görenlerden yardım istedi.

Engelli şahıs kayıp oldu, ailesi görenlerden yardım istedi

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan doğuştan zeka geriliği olan 56 yaşındaki Erdal Yılmaz’dan ailesi dün saat 20.00’dan sonra haber alamadı. Bu nedenle Yılmaz’ın ağabeyi Hüseyin Yılmaz polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey ve yakınları kendi imkanları ile yaptığı aramada Yılmaz’a şu ana kadar ulaşamayarak görenlerden yardım istedi. Ağabey Hüseyin Yılmaz, kardeşinin aksayarak yürüdüğünü, üzerinde kırmızı kapüşonlu kazak, lacivert yelek ve kahverengi pantolon olduğunu en son Mavi Bulvar Tellidere Mahallesi girişinde görüldüğünü söyledi. Ağabey Yılmaz, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini görenlerin 112’yi arayıp polise haber vermesini istedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem iOS hem Android kullananlar buna bayılacakHem iOS hem Android kullananlar buna bayılacak
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonu: 120 bin dolu makaron yakalandıÇanakkale’de kaçakçılık operasyonu: 120 bin dolu makaron yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.