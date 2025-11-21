Engelli şahıs kayıp oldu, ailesi görenlerden yardım istedi

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan doğuştan zeka geriliği olan 56 yaşındaki Erdal Yılmaz’dan ailesi dün saat 20.00’dan sonra haber alamadı. Bu nedenle Yılmaz’ın ağabeyi Hüseyin Yılmaz polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey ve yakınları kendi imkanları ile yaptığı aramada Yılmaz’a şu ana kadar ulaşamayarak görenlerden yardım istedi. Ağabey Hüseyin Yılmaz, kardeşinin aksayarak yürüdüğünü, üzerinde kırmızı kapüşonlu kazak, lacivert yelek ve kahverengi pantolon olduğunu en son Mavi Bulvar Tellidere Mahallesi girişinde görüldüğünü söyledi. Ağabey Yılmaz, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini görenlerin 112’yi arayıp polise haber vermesini istedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır