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Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı

Kahramanmaraş’ta kız kardeşini kaçırdığı için aralarında husumet olan eniştesi Halil İbrahim Özer’i (25) tabancayla vurarak öldüren Fetullah Köse (31) ve ona yardım ettiği öne sürülen Y.C. (29), jandarma tarafından Adana’nın Ceyhan ilçesinde saklandıkları mısır tarlasında yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı

Olay, çarşamba günü Uludaz Mahallesi’nde meydana geldi. Fetullah Köse, 3,5 yıl önce kız kardeşini kaçıran ve bu nedenle aralarında husumet olan eniştesi Halil İbrahim Özer’in kullandığı yabancı plakalı otomobile aracıyla çarptı. Özer, araçtan inerek jandarmayı aramaya çalışırken Köse önce aracı üzerine sürdü ardında da tabancayla ateş edip kaçtı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil İbrahim Özer, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullah Köse ve ona yardım ettiği öne sürülen Y.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Adana’nın Ceyhan ilçesinde oldukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler Ceyhan’a hareket etti. Yapılan arama çalışmalarında Fetullah Köse ve Y.C., saklandıkları mısır tarlasında yakalanarak Kahramanmaraş’a getirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş enişte
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