HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Enjeksiyon nedir, nasıl uygulanır?

Enjeksiyonlar herhangi bir rahatsızlığın tedavi sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü bazı ilaçların ağız yoluyla alınması tedavi sürecinde istenen etkiyi yaratmadığı gibi sindirim sistemi tarafından parçalanabilir. Bu durumda ilacın doğrudan kan dolaşımına ya da hedeflenen organa ulaşması için enjeksiyon yöntemi tercih edilir. Peki, enjeksiyon nedir, nasıl uygulanır?

Enjeksiyon nedir, nasıl uygulanır?
Defne Vera Şahin

Enfeksiyon modern tıbbın en etkili uygulamalarından biri olarak öne çıkar. Hızlı tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından da büyük önem taşır. İğne yapımı her ne kadar küçük bir işlem gibi görünse de doğru şekilde uygulanmadığında ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle enjeksiyon yaptırmadan önce mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu kapsamda enjeksiyon nedir sorusuna yanıt aranır.

Enjeksiyon nedir, nasıl uygulanır?

Enjeksiyon tıp alanında ilaçların doğrudan kişinin vücuduna verilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntem ilacın ağız yoluyla alınamayacağı ya da vücutta istenen bölgeye hızlı bir şekilde ulaşması için tercih edilir. Enjeksiyon uygulaması steril bir iğne ve şırınga kullanılarak gerçekleştirilir. Bilhassa tıbbi personel tarafından uygulanması daha güvenli olarak kabul edilir.

Enjeksiyon hastalıkların tedavisiyle beraber aşılamalarda, vitamin takviyelerinde ve acil durumlardaki ilaçların uygulanmasında da kritik bir rol oynar. İlacın enjeksiyon yoluyla verilmesi kan dolaşımına daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak etkinliğini artırır. Bu da ilacın sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmasını önler.

Enjeksiyon çeşitleri uygulama şekline ve ilacın hedeflendiği dokuya göre farklılık gösterir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Subkütan enjeksiyon

Subkütan enjeksiyon, derinin hemen altındaki yağ dokusuna uygulanır. İnsülin veya bazı aşılar bu yöntemle verilir.

2 İntravenöz enjeksiyon

İntravenöz enjeksiyon, ilacın doğrudan damara verilme işlemidir. Acil durumlarda ve serum uygulamalarında kullanılır.

3 İntramüsküler enjeksiyon

İntramüsküler enjeksiyon, ilacın kas dokusuna uygulanmasıdır. Kas yapısı kan damarları açısından zengin olduğu için ilacın emilimi hızlıdır. Grip aşıları ve bazı antibiyotikler bu yöntemle uygulanır.

4. İntradermal enjeksiyon

İntradermal enjeksiyon, ilacın derinin üst katmanına enjekte edilmesidir. Genellikle alerji testlerinde veya tüberkülin testinde kullanılır.

Enjeksiyon uygulaması hijyen ve güvenliği içeren birkaç temel aşamadan oluşur. Öncelikle uygulama öncesinde eller iyice yıkanır ve steril eldiven giyilir. Ardından ilaç uygun olan bir şırınga ya da iğneye çekilir. Daha sonra iğnenin batırılacağı bölge alkol veya antiseptik ile temizlenir. Bu sayede enfeksiyon riski en aza indirilir.

Seçilen enjeksiyon türüne göre iğne doğru açıyla uygulanır. Subkütan enjeksiyonlarda genellikle 45 derece, intramüsküler enjeksiyonlarda ise 90 derece açı tercih edilir. İlacın yavaş ve kontrollü bir şekilde enjekte edilmesi dokularda hasar oluşmasını önler. Bununla beraber ilacın düzgün bir şekilde emilmesi açısından da önemlidir. İlacın verilmesinden sonra iğne çıkarılır ve uygulama bölgesi temiz bir gazlı bez ile kapatılır.

Enjeksiyon doğru uygulandığında oldukça etkili ve güvenli bir tedavi sağlar. Fakat steril olmayan koşullarda ve yanlış teknikle uygulandığında doku hasarı ve diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle enjeksiyon uygulaması yalnızca eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik

Anahtar Kelimeler:
ilaç iğne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.