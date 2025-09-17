Envanter kontrolünde ortaya çıktı! 3 bin yıllık bilezik kayboldu

Mısır’da envanter kontrolü sırasında 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ortaya çıktı. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ifade ederek, bileziğin en son ne zaman görüldüğünü belirtmedi.

ENVANTER KONTROLÜNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mısır basını, söz konusu altın bileziğin Mısır'ın 21. Hanedanlığı'nın (MÖ 1070-945) firavunu Amenemope'nin hükümdarlığı dönemine ait olduğunu ifade ederek, altın bileziğin gelecek ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan "Firavunların Hazineleri" sergisi öncesinde yapılan envanter kontrolü sırasında kaybolduğunun tespit edildiğini bildirdi.

