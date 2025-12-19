Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz iddiası! Açıklama geldi: "Çıkınca konuşacağım"

Gazeteci Enver Aysever'in cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile tokalaşma krizi yaşadığı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Bazı isimler bu iddiaların doğru olduğunu savunurken, bazıları da iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

ENVER AYSEVER'İN AVUKATI VİDEO YAYINLADI

Konuyla ilgili olarak gözler Enver Aysever'e çevrilirken, Aysever avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Avukat Mikayil Dilbaz ise Aysever'in sözlerini yayınladığı video ile paylaştı.

Öncelikle dava ile ilgili olarak konuşan Dilbaz, "Müvekkilim Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babasının yapmış olduğu açıklamalara binaen, kendi düşüncelerin açıklamış; sabaha karşı gözaltına alındı ve maalesef tutuklandı. Açıklamaları dikkatle izlediğinizde aslında Enver Bey'in bu suçu işlemediği, düşüncelerinin sert eleştiri niteliğinde olduğunu bir nevi kaba söz de diyebilirsiniz" dedi.

"ENVER AYSEVER'İN SERT ELEŞTİRİSİ SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP TUTUKLAMAYA GÖTÜRÜLDÜ"

Videodan bölümün cımbızla alındığını aktaran Dilbaz, "Önü arkası tamamlayan cümleler kesilerek müvekkilim bir linç kampanyasıyla Silivri zindanlarına gönderildi. Kendisi şu an orada tutuklu. Bu ülkenin kurucu lideri Atatürk'e küfüredenler dışarıda ifadeye çağrılmıyor. Aynı şekilde mezheplere küfredenler dışarıda ifadeye çağrılmıyor. Ama bunların hepsi düşünce özgürlüğü sayılıyor. Enver Aysever'in sert eleştirisi maalesef halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında değerlendirilip tutuklamaya götürüldü" ifadelerini kullandı.

DİLBAZ, AYSEVER'İN SÖZLERİNİ AKTARDI

Ekrem İmamoğlu ile yaşandığı iddia edilen olayla ilgili de konuşan Dilbaz, Aysever'in ve kendisinin konuyla ilgili olarak çokça arandığını söyledi. Konu çokça gündeme getirildiği için açıklama yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Dilbaz, Aysever ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

"BEN HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ DURUMDAYIM, ÖNCELİĞİMİZ BU OLMALI"

Aysever'in, "Ben burada bir haksızlığa uğramış durumdayım. Bizim birinci önceliğimiz bu olmalı. Biz burada bize yapılan haksızlığı ispatlayıp benim bir an önce özgürlüğüme kavuşmam lazım" dediğini aktaran Dilbaz, Aysever'in ciddi sağlık problemleri yaşadığını aktardı.

"KENDİM AÇIKLAYACAĞIM, ZATEN KAMERA KAYITLARI DA SABİTTİR"

Dilbaz, Enver Aysever'in konu özelinde söylediklerini şu şekilde aktardı:



"Enver Bey'in bana dediği aynen şu: 'Mikayilciğim kısa ve net açıklama yap. Ben çıkınca bu konuya ilişkin olarak gerçek neyse dedi. Enver Aysever'i tanıyan tanır, bilen bilir dedi. Hiçbir zaman var olan bir şey yok demez. Yok olan bir şey de var demem dedi. Dolayısıyla ben dışarıya çıktığımda bu konuya ilişkin olarak bizzat benim ağzımdan basın açıklaması yapacağım. Olayın ne minvalde olup olmadığına ilişkin olarak açıklama yapacağım. Zaten dedi her yer kamera, böyle bir şeyin olup olmadığına bütün kamera kayıtlarında sabittir dedi. Oradan ortaya çıkar zaten dedi. Bunlarla ilişkin ben açıklama yapacağım dedi. Ama bu konuya ilişkin olarak dedi sen lütfen bir açıklama yapma. Beni bekleyin dedi. Ben elbet günün birinde dışarı çıkacağıma inanıyorum dedi. O kamera kayıtlarında da bu iddialar ortaya çıkar"

"BEYANLAR DOĞRU YA DA YANLIŞ ORTAYA ÇIKAR"

Dilbaz sonrasında ise şunları söyledi:



"Enver Bey'in gıyabında bir takım insanlar iki kişi arasında geçen bir diyaloğu sanki üçüncü kişi orada tarafmış gibi görmüş gibi lanse etmesine de Enver Bey son derece hiddetleniyor. Bu demek değildir ki bu konuşmalar olmadı ya da oldu. Enver Bey çok sabit bir şey diyor. Benim gündemim bu değil. Şu an ben bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum ve dolayısıyla ben cezaevinin dışına çıktığımda açıklamaları yapacağım ve bu konuda da kamera kayıtlarıyla da bu olayın olup olmadığı zaten ispatlanabilir durumda. Yani o durumda da beyanlar doğru ya da yanlış ortaya çıkar dedi"

Dilbaz konuyla ilgili olarak hiçbir basın mensubuna açıklama yapmayacağını da aktardı.