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Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Gazeteci Enver Aysever KRT'de katıldığı bir canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan 2. Abdülhamid hakkında tepki çeken sözlere yer vermişti. Aysever ayrıca Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nu da hedef almıştı. Aysever'in sözlerinin ardından harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda inceleme başlatıldığını duyurdu.

Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Enver Aysever KRT'de katıldığı bir canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan 2. Abdülhamid hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

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Programda, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun "Çanakkale zaferinin asıl sahibi dedemdir" sözlerine de yanıt veren Aysever, "Önce memleketi sattılar, şimdi elde don gömlek satıyorlar" şekline konuşmuştu.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Aysever'in açıklamalarının ardından harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"HAKLI HASSASİYET TARAFIMIZCA DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

"ECDADIMIZA YAPILAN HAKARETİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir"

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Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever Ebubekir Şahin osmanlı rtük
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