Enver Aysever'in açıklamaları tepki çekmişti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu! İnceleme başlatıldı

Gazeteci Enver Aysever KRT'de katıldığı bir canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan 2. Abdülhamid hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
Programda, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun "Çanakkale zaferinin asıl sahibi dedemdir" sözlerine de yanıt veren Aysever, "Önce memleketi sattılar, şimdi elde don gömlek satıyorlar" şekline konuşmuştu.
Aysever'in açıklamalarının ardından harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.
Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir"
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