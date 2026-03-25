Epic Games'de işten çıkarma: Fortnite'ın geliştiricisi 1.000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

Küresel teknoloji ve oyun endüstrisindeki işten çıkarma dalgası hız kesmeden devam ediyor. Bu kez dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite'ın arkasındaki Epic Games radikal bir karar aldı.

EPIC GAMES'TE 1.000 KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA

TechCrunch'ta yer alan habere göre Epic Games, 1.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney yayınladığı notta, "2025'te başlayan Fortnite etkileşimindeki düşüş, kazandığımızdan çok daha fazlasını harcadığımız anlamına geliyor ve şirketi finanse etmeye devam edebilmek için büyük kesintiler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sweeney ayrıca, "Bu işten çıkarma; 500 milyon doların üzerindeki maliyet tasarrufuyla birlikte bizi daha istikrarlı bir konuma getiriyor" dedi.

OYUN İÇİ PARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Epic, "Fortnite'ı yürütmenin maliyeti çok arttı" açıklamasını yaparak Fortnite'ın oyun içi para birimi olan V-Papel'in fiyatını da artırmıştı.

YAPAY ZEKA VE ÇİP KRİZİNİN DOLAYLI ETKİSİ

Sweeney, işten çıkarmaların yapay zekanın geliştiricilerin işlerini gereksiz hale getirmesinden kaynaklanmadığını söyledi. Ancak dolaylı olarak şirketin yapay zeka ile ilgili zorluklarla karşı karşıya olabileceği belirtiliyor. Zira RAM krizi ve çiplere olan yoğun talebin sektör genelinde dalgalanma etkileri yarattığı ve tüketici harcamalarını da olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

İŞTEN ÇIKARILANLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

İşten çıkarılan çalışanların dört aylık kıdem tazminatı alacağı, şirkette daha uzun süredir görev yapanlar için ise bu sürenin artacağı belirtiliyor. Ayrıca Epic'in, işten çıkarmadan sonraki altı ay boyunca ABD'li çalışanların sağlık hizmeti masraflarını ödemeye devam edeceği de aktarılan bilgiler arasında.