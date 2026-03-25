Epic Games'de işten çıkarma: Fortnite'ın geliştiricisi 1.000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

Fortnite oyunu ile tanınan Epic Games, 1.000 çalışanını işten çıkarıyor. Şirket CEO'su Tim Sweeney, harcamaların gelirleri aştığını ve şirketi ayakta tutmak için büyük kesintiler yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Enes Çırtlık

Küresel teknoloji ve oyun endüstrisindeki işten çıkarma dalgası hız kesmeden devam ediyor. Bu kez dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite'ın arkasındaki Epic Games radikal bir karar aldı.

EPIC GAMES'TE 1.000 KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA

TechCrunch'ta yer alan habere göre Epic Games, 1.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney yayınladığı notta, "2025'te başlayan Fortnite etkileşimindeki düşüş, kazandığımızdan çok daha fazlasını harcadığımız anlamına geliyor ve şirketi finanse etmeye devam edebilmek için büyük kesintiler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sweeney ayrıca, "Bu işten çıkarma; 500 milyon doların üzerindeki maliyet tasarrufuyla birlikte bizi daha istikrarlı bir konuma getiriyor" dedi.

OYUN İÇİ PARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Epic, "Fortnite'ı yürütmenin maliyeti çok arttı" açıklamasını yaparak Fortnite'ın oyun içi para birimi olan V-Papel'in fiyatını da artırmıştı.

YAPAY ZEKA VE ÇİP KRİZİNİN DOLAYLI ETKİSİ

Sweeney, işten çıkarmaların yapay zekanın geliştiricilerin işlerini gereksiz hale getirmesinden kaynaklanmadığını söyledi. Ancak dolaylı olarak şirketin yapay zeka ile ilgili zorluklarla karşı karşıya olabileceği belirtiliyor. Zira RAM krizi ve çiplere olan yoğun talebin sektör genelinde dalgalanma etkileri yarattığı ve tüketici harcamalarını da olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

İŞTEN ÇIKARILANLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

İşten çıkarılan çalışanların dört aylık kıdem tazminatı alacağı, şirkette daha uzun süredir görev yapanlar için ise bu sürenin artacağı belirtiliyor. Ayrıca Epic'in, işten çıkarmadan sonraki altı ay boyunca ABD'li çalışanların sağlık hizmeti masraflarını ödemeye devam edeceği de aktarılan bilgiler arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Öyle bir şeyler geliştireceğim ki; tüm Türkiye ismimi bilecek" dedi! Kahreden ölüm"Öyle bir şeyler geliştireceğim ki; tüm Türkiye ismimi bilecek" dedi! Kahreden ölüm
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı anlar ortaya çıktıAlaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı anlar ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Fortnite Epic Games Oyun işten çıkarma
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

