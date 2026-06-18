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Epic Games'den 'Unreal Engine 6' açıklaması! Dikkat çeken 'yapay zeka' detayı

Epic Games, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni oyun motoru Unreal Engine 6'ya dair önemli ayrıntılar paylaştı. Buna göre, yeni sürüm Claude ve Gemini gibi popüler yapay zeka modelleriyle doğrudan entegrasyon sunacak.

Epic Games'den 'Unreal Engine 6' açıklaması! Dikkat çeken 'yapay zeka' detayı
Enes Çırtlık

Epic Games, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Rocket League Championship Series etkinliğinde ilk kez duyurduğu Unreal Engine 6'ya dair yeni detaylar paylaştı.

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI KARARI

Webtekno'da yer alan habere göre, Epic Games, Unreal Engine 6'nın Claude ve Gemini gibi popüler yapay zekâ modelleriyle doğrudan entegrasyon sunacağını açıkladı.

Epic Games den Unreal Engine 6 açıklaması! Dikkat çeken yapay zeka detayı 1

Şirket, resmî açıklamasında temel amaçlarının içerik üretirken zaman alan, can sıkıcı ve rutin hâle gelmiş işleri minimuma indirmek olduğunu belirtti. Bu sayede geliştirici ekipler, teknik detaylar arasında boğulmak yerine yaratıcı fikirleri keşfetmeye ve içeriklerini parlatmak için daha fazla deneme yapmaya vakit bulabilecekler. Üstelik geliştiriciler, kendi favori yapay zekâ modellerini de bu iş akışına dâhil edebilecek.

OYUNCULARDAN TEPKİ VAR

Yapay zekâ oyun sektöründe hâlâ sıcak ve tartışmalı bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir stüdyonun üretken yapay zekâ kullandığı ortaya çıktığında, oyunculardan düzenli olarak büyük bir tepki dalgası ve protesto yükseliyor.

Habere göre, Epic Games de Unreal Engine 6 ile birlikte hem dâhili olarak test edilmiş hem de UEFN içinde rüştünü ispatlamış araç ve iş akışlarını doğrudan piyasaya sürerek bu dönüşüme öncülük etmek istiyor ama bu duruma oyuncuların tepkisi büyük. Gelecekte de bu tepkiler pek azalacak gibi görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games
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