Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Samsun’da epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kadın, yakınlarının arama çalışmaları sonucu tarlada ölü bulundu.

Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Olay, Vezirköprü ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Yılmaz’dan (38) haber alamayan yakınları kadını arazide aramaya çıktı. Esenyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramada, Tuğba Yılmaz yakınları tarafından evine 200 metre uzaklıktaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde epilepsi hastası kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz’ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Tuğba Yılmaz’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

(İHA)

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
