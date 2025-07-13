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Epilepsi nöbeti geçiren adam metrelerce yükseklikten düştü

Şanlıurfa’da epilepsi nöbeti geçiren 40 yaşındaki Ahmet A. dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırıldı.

Epilepsi nöbeti geçiren adam metrelerce yükseklikten düştü

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 4’üncü katta epilepsi nöbeti geçiren 40 yaşındaki Ahmet A. dengesini kaybederek aşağı düştü. En alt kattaki demir sacın üzerine düşen şahıs daha sonra toprak zemine çakıldı.

Epilepsi nöbeti geçiren adam metrelerce yükseklikten düştü 1

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından bahçeden sedye ile çıkartılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi Şanlıurfa
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