Epstein'ın cezaevindeki ölümünde kafa karıştıran görüntüler: "Turuncu renkli figür" intihar gizemini derinleştirdi

Epstein belgeleri dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklu bulunan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Metropolitan Correctional Center’da hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi kayıtlarda ölüm nedeni “kendini asarak intihar” olarak açıklanmıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜ

Ancak yeni yayımlanan belgelere göre, Epstein’in ölümünden bir gece önce, 9 Ağustos 2019 saat 22.39 sıralarında güvenlik kamerasına “turuncu renkli bir figür” yansıdı. Söz konusu görüntünün, Epstein’ın hücresinin bulunduğu kata çıkan merdivenlere doğru ilerlediği belirtiliyor.



*Epstein'ın üstündeyken kesildiği ve daha sonra hastaneden kişisel eşyalar çantasında iade edildiği öne sürülen gömlek.

FBI VE DENETÇİ OFİSİ ARASINDA ÇELİŞKİLİ YORUMLAR

Belgelerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kurumlar arasındaki yorum farkı oldu. FBI kayıtlarında görüntüdeki kişinin “muhtemelen bir mahkum” olabileceği ifade edilirken, Adalet Bakanlığı Denetçi Ofisi aynı görüntüyü “kimliği belirlenemeyen bir cezaevi görevlisinin taşıdığı çamaşır ya da benzeri bir nesne” olarak değerlendirdi.



CBS News, ABD Cezavleri Bürosu tarafından paylaşılan videoda yer alan, Jeffrey Epstein'ın hücresine giden merdivenlerde turuncu renkli bir figürü gösteren görüntüyü paylaştı.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARIYLA DA UYUŞMADI

Bu durum, dönemin Adalet Bakanı Bill Barr başta olmak üzere yetkililerin, olay gecesi hücre katına kimsenin girmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI VE KAMERA PROBLEMLERİ

Öte yandan güvenlik kameralarının hücre katının tamamını kapsamadığı, bazı kameraların arızalı olduğu ve rutin gece kontrollerinin aksadığı yönündeki daha önceki tespitler de yeniden gündeme geldi.

Adli patolog Dr. Michael Baden ise geçmişte yaptığı değerlendirmede, Epstein’ın boynunda tespit edilen kırıkların bazı cinayet vakalarında görülen türden olduğunu savunmuş, intihar bulgusunun tartışmalı olduğunu belirtmişti. Federal yetkililer ise mevcut verilerin intihar sonucunu değiştirmediğini ifade etti.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Yeni belgeler, Epstein’ın ölümüyle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak yerine yeniden alevlendirdi. Resmi makamlar intihar tespitini korurken kamuoyunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılmadığı yönündeki tartışmalar sürüyor.