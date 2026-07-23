Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu

Dünya kamuoyu Pedofili sapık iş insanı Jeffrey Epstein dosyasını yakından takip etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak birçok skandal gün yüzüne çıkarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bir dönem Jeffrey Epstein ile yakın ilişki içinde olan Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Siad, Paris yakınlarında ölü bulundu. Siad'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Siad'ın cesedi otopsiye gönderilecek.

HAKKINDA TECAVÜZ ŞİKAYETLERİ DE VARDI

Aralarında tecavüzün de bulunduğu şikayetler nedeniyle hakkında ihbarlar bulunulan 69 yaşındaki Siad ile ilgili olarak Paris'te insan ticareti suçlamasıyla soruşturma yürütülüyordu.

ADI EPSTEİN DOSYASINDA 2 BİN KEZ GEÇMİŞTİ

Ayrıca Siad'ın adı Epstein dosyasında da oldukça öne çıkmıştı. Adı dosyada yaklaşık 2 bin kez geçen Siad, söz konusu belgelerde ücret karşılığında Epstein için genç kız tedarik eden biri olarak tanımlanıyordu. Hakkındaki soruşturmalar ile ilgili ifade vermemiş olan Siad, şahsına yönelik suçlamalara dair önce dinlenmek ve olaylarla ilgili kendi bakış açısını anlatmak istediğini dile getirmişti.

BAŞKA BİR MODEL SAHİBİ DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Fransız makamları 2020 yılında bir başka model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'i gözaltına almış ve reşit olmayan kişileri istismar etmek ile suçlanmıştı. Jeffrey Epstein'ın iş ortağı olan ve Epstein için genç kadınların ulaşımını, konaklamasını organize etmekle itham edilen Fransız Brunel de, 2022 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu.