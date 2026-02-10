HABER

Epstein talihsizliği başına bela oldu: Çareyi Kayseri'den kaçmakta buldu

Mehmet Hazar Gönüllü

Görünüşüyle Jeffrey Epstein'a benzetilen Kayserili Rıfat Özdemir'in hayatı karardı. Geçtiğimiz günlerde "Dışarı çıkınca rahatsız oluyorum artık. Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım" diyen Özdemir şimdi son çare Kayseri'yi terk etti, yoldayken bir de video çekti.

Pedofili sapık iş insanı Jeffrey Epstein öldükten yıllar sonra da dünyanın midesini bulandırmaya devam ediyor. Epstein'a benzetilen Kayserili Rıfat Özdemir ise halkın bakışları nedeniyle başı dertte.

EPSTEIN'A BENZİYOR DİYE SOKAĞA ÇIKAMADI

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca belgedeki detaylar Epstein'ı bir kez daha tüm dünyanın gündemine getirdi. Bununla birlikte simasıyla, saç şekliyle Epstein'ı andıran Rıfat Özdemir, Kayseri'de halkın bakışlarına maruz kalmaya başladı.

Epstein talihsizliği başına bela oldu: Çareyi Kayseri den kaçmakta buldu 1

KAYSERİ'DEN AYRILDI

Dışarı çıktığında rahatsız olduğunu söyleyen, Epstein'a benzememek için saç stilini dahi değiştireceğini söyleyen Özdemir dayanamayıp Kayseri'yi terk etti.

Epstein talihsizliği başına bela oldu: Çareyi Kayseri den kaçmakta buldu 2

VİDEO PAYLAŞTI: "ORTAM YATIŞANA KADAR EVDEN DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Arabayla seyir halindeyken görüntüsü çekilen Özdemir, "Ben rahatsız olmaya başladım bu işlerden" diyerek rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.

Halkın ve komşuların bakışından rahatsız olmaya başladığını belirten Özdemir "Bir an önce Ankara'ya dönüyorum. Bir hafta da dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadar evden dışarı çıkmayacağım" dedi.

Epstein talihsizliği başına bela oldu: Çareyi Kayseri den kaçmakta buldu 3

"Acaba işlerde tepki nasıl olacak ki?" sorusuyla endişesini dile getiren Özdemir'in sıkıntısı yüzünden okundu.

