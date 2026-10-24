Erbaa Belediye Başkanı Karagöl: "Bugün, İstanbul’da yaşayan Tokatlılarımızın sayısı kadar, yani 460 bin adet sarmamızı dağıttık"

Tokat’ın yöresel lezzetleri ile tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı Tokat Günleri’nin, 7.’si İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Tokat’ın ilçelerine ait stantlar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Organizasyonda, Erbaa’nın ekonomik potansiyeli ve üretim kapasitesi de gündeme geldi. Etkinlik alanında kurulan stantta Erbaa’nın tarihi yapılarından Silahtar Ömer Paşa Camii’nin tanıtımına yer verilirken, ilçenin coğrafi işaretli ürünü Erbaa Narince Bağ Yaprağı ile hazırlanan sarmalar forklift yardımıyla dev kazanlarda etkinlik alanına taşınarak ziyaretçilere ikram edildi.



"İSTANBUL’DA YAŞAYAN HER TOKATLI VATANDAŞIMIZ İÇİN BİRER TANE SARMA İKRAM ETTİK"

Etkinlikte konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıttıklarını belirterek, İstanbul’da yaşayan yaklaşık 460 bin Tokatlı için 460 bin adet zeytinyağlı yaprak sarma ikram ettiklerini söyledi. Karagöl, "İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz ile buluştuğumuz için mutluyuz. Tabii biz buraya gelirken sadece kendimizi getirmedik. Silahtar Ömer Paşa Camiimizin tanıtımını yapmak için son cemaat mailini bir stant haline getirdik. Tarihimizi ve insanımızın selamını getirdik. Bir taraftan kendimiz gelerek diğer ürünlerimizi tanıtmaya yönelik ikramlarımızı getirdik. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz olan Erbaa yaprağının sarmasını, dolmasını getirdik. Bugün de burada İstanbul’da yaşayan Tokatlılarımızın sayısı kadar, yani 460 bin adet sarmamızı dağıttık. İstanbul’da yaşayan her Tokatlı vatandaşımız için birer tane sarma ikram ettik. Heyecanımız çok yüksek hemşehrilerimizle buluştuğumuz için mutluyuz. İstanbul’da neredeyse Tokat kadar nüfusumuz var. Belki de kayıt dışı daha fazla olabilir. Buradaki kalabalıkta bunu görüyoruz" şeklinde konuştu.



"HEMŞEHRİLERİMİZİ ERBAA’DA YAŞAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Erbaa’nın yatırım ve yaşam açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karagöl, "İş anlamında veyahut sosyal hayat, gayrimenkul anlamında gönül rahatlığı ile yatırım yapabilirler. Tarihi coğrafi güzelliklerde var. Doğası ve iklimi de büyük bir etken. İnsanın yaşayabileceği 200 rakımı bulunan bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden Erbaa’da yaşamaktan kimse pişman değil. Biz İstanbul’un yoğunluğundan, trafiğinden ve hayat pahalılığından kaçmak isteyen hemşehrilerimizi Erbaa’ya yaşamaya davet ediyoruz" dedi.



"ERBAASPOR’U DAHA ÜST LİGLERDE GÖRMEYİ HAYAL EDİYORUZ"

Bir şehrin gelişmesinde turizm, tarih ve istihdamın yanı sıra sporun da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Karagöl, "Şehir olmanın gerekliliklerini yerine getirmek için farklı alanlarda gelişmek gerekiyor. Turizm, tarih ve istihdam kadar spor da önemli. Tokat ve bölgemizde ikinci ligde mücadele eden takımımız Erbaaspor’a her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah takımımızı daha iyi yerlerde göreceğiz. Şu anda ikinci ligde orta sıralarda mücadele ediyor. Bazı sıkıntılarımızı çözüp takımımızı birinci ligde görmeyi de hayal ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır