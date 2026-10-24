Zonguldak'ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında yakalama kararı

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklandı.
İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum