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Zonguldak'ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında yakalama kararı

Zonguldak'ta meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamanın ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Firari işletme müdürü Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Zonguldak'ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında yakalama kararı

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında yakalama kararı 1

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MADEN FACİASINA 3 TUTUKLAMA

3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklandı.

Zonguldak ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında yakalama kararı 2

FİRARİ İŞLETME MÜDÜR ARANIYOR

İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden faciası
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