Erbaa’da kurallara uymayanlara servis sürücülerine ceza yağdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 52 okul servisi denetlenirken kurallara uymayan 4 araca yaklaşık 12 bin TL ceza kesildi.

Erbaa ilçesinde öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, servis araçları tek tek durdurularak kapsamlı kontrollerden geçirildi. Denetimler, okullara hizmet veren güzergâhlarda yoğunlaştırıldı. Uygulama, dron desteğiyle havadan da anlık olarak takip edilerek denetimlerin etkinliği artırıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde toplam 52 okul servis aracı incelenirken, mevzuata aykırı olduğu belirlenen 4 servis aracına cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan araç sahiplerine, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 4 sürücüye 12 bin 102 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, öğrencilerin güvenli taşınmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

