HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyreden D.Ö. (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakali otomobil, Alacabal Mahallesi'nden şehir merkezine giden İ.K. (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı.

Erbaa da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu E.Ö. (18), minibüsdeki İ.K. (16), F.K. (45), P.K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Erbaa da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 2

(İHA)

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de yangın faciası: 1 kişi öldü, 12 yaralıMardin’de yangın faciası: 1 kişi öldü, 12 yaralı
Muş’ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıMuş’ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.