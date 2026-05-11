HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erbaa’da şampiyonluk kutlamasında havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açtığı belirlenen 17 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Erbaa’da şampiyonluk kutlamasında havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Olay, 9 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı Erbaa Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kutlama için meydanda toplanan taraftar grubunun arasında bulunan bir kişi, elindeki tabanca ile havaya ateş açtı. Yaşanan olay üzerine vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydandaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu kimliği belirlenen Y.T. (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahın kurusıkı olduğu öğrenilirken, Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erbaa’da şampiyonluk kutlamasında havaya ateş açan şüpheli yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den Burcu Köksal hamlesiCHP'den Burcu Köksal hamlesi
“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.