Erbaa’da ahırda çıkan yangın eve sıçradı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangın, bitişiğindeki iki katlı evin çatısına sıçradı.

Erbaa’da ahırda çıkan yangın eve sıçradı

Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezi Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. R.S.’ye ait evin ahır bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ahırdan iki katlı evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

