HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erbaa’da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tırda, konteyner içerisine saklanan 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Erbaa’da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki tır, Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, konteyner içerisinde saklanan 7 kaçak göçmen tespit edildi.
Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere il merkezine götürüldü. Tır sürücüsü H.İ.D. ise gözaltına alındı.

Erbaa’da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı 1

Erbaa’da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis memuru eşini ayaklarından vurduPolis memuru eşini ayaklarından vurdu
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.