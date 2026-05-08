Erbakan'ın adayı belli, B planında Mansur Yavaş var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin yol haritasına ilişkin yeni mesajlar verdi. Erbakan, ilk turda kendi adaylığıyla yarışacaklarını belirtirken, ikinci tura kalamamaları durumunda Mansur Yavaş’a destek verebileceklerini söyledi.

2023 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Gazeteci Nagehan Alçı’nın YouTube kanalına konuk olan Erbakan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah lideri, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, aynı tutumun bir kez daha tekrarlanmasının doğru olmayacağını ifade etti.

YENİDEN REFAH'IN ADAYI BELLİ

Partisinin yeni dönemde kendi siyasi kimliğiyle seçime girmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, hazırlıkların kendi adaylığı üzerinden yürüdüğünü söyledi. Erbakan, başka partilerden destek gelmesi halinde bunu olumlu karşılayacaklarını ancak ana planın Yeniden Refah’ın kendi adayıyla yarışması olduğunu dile getirdi.

'MANSUR YAVAŞ' AÇIKLAMASI

İkinci tur ihtimaline de değinen Erbakan, bu aşamada Mansur Yavaş’a destek verebileceklerini belirtti. Erbakan, sağ seçmenin Yavaş ismi etrafında birleşebileceğini ifade ederek, ikinci turda böyle bir tercihin mümkün olabileceğini kaydetti.