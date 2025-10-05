Erbaa’da motosikletle koltuk taşıdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir vatandaşın motosikletine yüklediği koltuk takımıyla cadde üzerinde ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, ilçe merkezi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Küçük motosikletinin üzerine bir koltuk takımı yerleştiren vatandaş, dikkatli bir şekilde trafikte ilerledi. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün dengeli bir şekilde yol aldığı görülüyor. İlçede kısa sürede yayılan görüntüler, izleyenlerin hem dikkatini çekti hem de gülümsetti.

