Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmıştı! Yeni bir ittifak için canlı yayında parti ismi verdi: "Bir birliktelik mümkün olabilir"

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son günlerde yaptığı açıklamalarda artık Cumhur İttifakı ile bir arada olmayacaklarını vurguladı.
Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Erbakan, "Millet Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmemizi istemiyor. Bu birliktelik artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.
Üye sayılarıyla ilgili de konuşan Erbakan, "Üye sayımız 650 bini aştı, hedefimiz yıl sonunda 1 milyon. Geçen yıl 257 bin yeni üyeyle tüm partileri geride bırakarak büyüme şampiyonu olduk" şeklinde konuştu.
31 Mart seçimlerinde büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkardıklarını anımsatan Erbakan, bunun Cumhur İttifakı’na açık bir mesafe anlamı taşıdığını söyledi. Erbakan devamında ise "Şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir ittifakın parçası değiliz. Yolumuza müstakil olarak devam ediyoruz" dedi.
Saadet Partisi ile olası bir ittifak sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Milli Görüş hareketinden besleniyoruz. İç politika, dış politika ve ekonomi alanlarında benzer yaklaşımlarımız var. Bu açıdan önümüzdeki seçimlerde Saadet Partisi ile bir birliktelik mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
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