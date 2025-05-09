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Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmıştı! Yeni bir ittifak için canlı yayında parti ismi verdi: "Bir birliktelik mümkün olabilir"

Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmeyeceklerini her fırsatta dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçen günlerde yeni bir ittifakın sinyallerini vermişti. Katıldığı yayında buna yönelik değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Millet Cumhur İttifakı’nı istemiyor, Saadet’le birliktelik mümkün" şeklinde konuştu.

Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmıştı! Yeni bir ittifak için canlı yayında parti ismi verdi: "Bir birliktelik mümkün olabilir"
Melih Kadir Yılmaz

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son günlerde yaptığı açıklamalarda artık Cumhur İttifakı ile bir arada olmayacaklarını vurguladı.

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"MİLLET CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİDEN BİR ARAYA GELMEMİZİ İSTEMİYOR"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Erbakan, "Millet Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmemizi istemiyor. Bu birliktelik artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ YIL SONUNDA 1 MİLYON"

Üye sayılarıyla ilgili de konuşan Erbakan, "Üye sayımız 650 bini aştı, hedefimiz yıl sonunda 1 milyon. Geçen yıl 257 bin yeni üyeyle tüm partileri geride bırakarak büyüme şampiyonu olduk" şeklinde konuştu.

"ŞU AN MUHALEFETTEYİZ AMA HERHANGİ BİR İTTİFAKIN PARÇASI DEĞİLİZ"

31 Mart seçimlerinde büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkardıklarını anımsatan Erbakan, bunun Cumhur İttifakı’na açık bir mesafe anlamı taşıdığını söyledi. Erbakan devamında ise "Şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir ittifakın parçası değiliz. Yolumuza müstakil olarak devam ediyoruz" dedi.

"SAADET PARTİSİ İLE BİR BİRLİKTELİK MÜMKÜN OLABİLİR"

Saadet Partisi ile olası bir ittifak sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Milli Görüş hareketinden besleniyoruz. İç politika, dış politika ve ekonomi alanlarında benzer yaklaşımlarımız var. Bu açıdan önümüzdeki seçimlerde Saadet Partisi ile bir birliktelik mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı Fatih Erbakan saadet partisi
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