Erbakan'dan kontrollü seçim çıkışı: 'İktidar elinden gelen gayreti gösteriyor'

Son zamanlarda artan seçim tartışmalarına bir siyasi daha katıldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan iktidarın kontrollü seçim yapmaya çalıştığını iddia ederek, "Ellerinden gayreti gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın'ın yayınına konuk olan Erbakan şu ifadeleri kullandı;

"Kontrollü bir seçim yapmak istiyorlar, rakibi kendilerinin belirlediği. Mesela CHP'de butlan olsun, tekrardan Kılıçdaroğlu karşımıza aday olarak çıksın, İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmadığı bir seçim yapılsın ve kontrollü bir seçimle kazanalım düşüncesi var. Seçim olacak ama bunun kontrollü bir seçim olması için iktidar kanadı elinden gelen gayreti gösteriyor."

"ORADA BİLE RİSKLİ"

Erbakan, "Bu hesap tutar mı? İktidar kontrollü bir seçim yapsa isteğini alabilir mi?" sorusuna ise, "Orada bile riskli görüyorum. Çünkü toplumda da bir bilinçlenme var. Tepkiler yüksek seviyede." ifadelerini kullandı.