Orta Doğu'da gerilim artıyor: Erbil'de petrol rafinerisine İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda tesiste yangın çıktı.

Mustafa Fidan

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak'ta gerginlik yükselmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in batısında bulunan Lanaz Petrol Rafinesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle endüstriyel tesisin bir bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, tesiste maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GERİLİM YÜKSELİYOR: ERBİL'DE PETROL SAHASINA İHA'LI SALDIRI

Saldırının ardından rafine yönetiminin, hem güvenlik risklerini değerlendirmek hem de hasar tespiti yapmak amacıyla çalışmaları tamamen durdurma kararı aldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

IRAK'TA ABD VE BAE BÜYÜKELÇİLİKLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Güvenlik kanyakları ise İHA saldırısının sorumlularının belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gelişme, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğuna yönelik benzer saldırıların düzenlendiği bir zamanda yaşandı.

