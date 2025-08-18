HABER

Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift çadırda ölü bulundu

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kamp yapan karı koca çadırda ölü bulundu. Çiftten haber alamayan yakınlarının şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri karı kocanın cansız bedenine ulaşırken, ölüm sebebine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift çadırda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

Erciyes Dağı nda kamp yapan çift çadırda ölü bulundu 1

MANGALDAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZI ŞÜPHESİ

Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

