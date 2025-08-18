HABER

Erciyes Dağı'nda ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kamp yaparken çadırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi.

Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kamp yapan Mustafa ve (46) eşi Fatma Güldeste Karakoç'tan (45) haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesiyle jandarma tarafından kaldıkları çadırda ölü olarak bulunan çiftin cenazeleri; otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Karakoç çiftinin cenazeleri; Hulusi Akar Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılarak, acılı aileye taziyelerde bulundu. Fatma Güldeste Karakoç'un cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, Mustafa Karakoç'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Karakoç çiftinin kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kayseri
